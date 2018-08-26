Легковушка и инкассаторский фургон "не поделили" перекресток в центре Киева [ Редактировать ]
Авария в лучших традициях Голливуда произошла утром в центре Киева. На перекрестке не смогли разминуться легковушка и инкассаторский микроавтобус.
После столкновения, спецфургон перевернулся.
Не обошлось и без пострадавших. Одного инкассатора госпитализировали с сильными ушибами. Оба водителя утверждают, ехали на зеленый свет. Однако позже, девушка, которая была за рулем легковушки сказала, что ее ослепило солнце и она могла неправильно увидеть сигнал светофора.
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