В США произошла массовая стрельба, полиция сообщает о жертвах [ Редактировать ]
В США в городе Джэксонвилл, штат Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN.
Полицейские сообщают о нескольких убитых и пострадавших.
"Массовая стрельба в Джексонвилл-Лэндинг. Держитесь очень далеко от этого района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", – написали представители шерифа в Twitter.
Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.
Отмечается, что выстрелы было слышно в онлайн-трансляции игрового турнира Madden на Twitch.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию в Джексонвилле. Происшествие в Джэксонвилл-Лэндинг находится в компетенции бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).
Подробности стрельбы на данный момент устанавливаются.
Журналист телеканала АВС в своем Twitter сообщает, что во время стрельбы погибли 4 человек, 11 пострадали, также убит один подозреваемый.
En route to Jacksonville, FL where multiple people have been shot during Madden gaming tournament. 4 people killed, 11 injured. One suspect dead. @JSOPIO working to find out if there are additional suspects #TheLandingMassShooting @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kF3DRcC9Y6— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 26 августа 2018 г.
Напомним, что в Ривне таксист стрелял в пассажиров.
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