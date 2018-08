В США в городе Джэксонвилл, штат Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN.

Полицейские сообщают о нескольких убитых и пострадавших.

"Массовая стрельба в Джексонвилл-Лэндинг. Держитесь очень далеко от этого района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", – написали представители шерифа в Twitter.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting