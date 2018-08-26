В США в городе Джэксонвилл, штат Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN.

Полицейские сообщают о нескольких убитых и пострадавших.

"Массовая стрельба в Джексонвилл-Лэндинг. Держитесь очень далеко от этого района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", – написали представители шерифа в Twitter.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Отмечается, что выстрелы было слышно в онлайн-трансляции игрового турнира Madden на Twitch.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию в Джексонвилле. Происшествие в Джэксонвилл-Лэндинг находится в компетенции бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

Подробности стрельбы на данный момент устанавливаются.

Журналист телеканала АВС в своем Twitter сообщает, что во время стрельбы погибли 4 человек, 11 пострадали, также убит один подозреваемый.

En route to Jacksonville, FL where multiple people have been shot during Madden gaming tournament. 4 people killed, 11 injured. One suspect dead. @JSOPIO working to find out if there are additional suspects #TheLandingMassShooting @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kF3DRcC9Y6 — Roy Ramos (@RRamosWPLG) 26 августа 2018 г.

Напомним, что в Ривне таксист стрелял в пассажиров.