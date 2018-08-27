Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова упал.

Теперь за монету предлагают $6 660,54.

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum $272,021;

Ripple $0,32240;

Bitcoin Cash $520,0.

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