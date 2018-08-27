Биткоин: курс криптовалюты снова обвалился [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова упал.
Теперь за монету предлагают $6 660,54.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $272,021;
- Ripple $0,32240;
- Bitcoin Cash $520,0.
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