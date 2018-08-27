Стрельба в США: стали известны детали происшествия [ Редактировать ]
Стрелок из Джэксонвилля, что во Флориде, открыл огонь, проиграв турнир по Madden NFL (видеоигра, симулятор американского футбола), сообщает The Los Angeles Times.
Это стало известно из трансляции турнира.
Чиновники штата подтвердили информацию об одном подозреваемом, который умер на месте происшествия, передает CNN.
Напомним, что в США в штате Флорида, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба.
Ранее сообщалось, что подозреваемого обнаружили мертвым на месте происшествия.
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