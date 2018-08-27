Новые американские санкции против России вступили в силу [ Редактировать ]
Санкции США против России за использование боевых химических веществ вступают в силу с понедельника, 27 августа.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что Россия использовала химическое оружие в нарушение норм международного права. Речь идет об инциденте в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В соответствии с первым пакетом санкций американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи. Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.
Второй пакет санкций США планируют ввести в ноябре. Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.
Ранее мы писали о том, что Трамп назвал условия снятия санкций с России.
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