В Германии, в городе Людвигсхафен эвакуировали 18,5 тысяч жителей после того, как обнаружили 500-килограммовую бомбу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Вокруг нее создали зону безопасности радиусом в 1 км и в 13:05 по местному времени (14:05 по Киеву) начали операцию по обезвреживанию.

По сообщениям местных СМИ, была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Для жителей эвакуированного района организовали пункт временного размещения в концертном зале Фридриха Эберта.

На данный момент бомба обезврежена, жители вернулись в свои дома.

Напомним, что в США показали сброс ядерной бомбы с истребителя.