Погода в Украине: синоптики обещают дожди с грозами [ Редактировать ]
Погода в Украине 27 августа продолжит оставаться жаркой в большинстве регионов, кроме запада, куда дожди и грозы принесут значительное похолодание. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 27 августа будет теплой и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 14−16°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Во Львове синоптики обещают дожди в течение суток, возможны грозы. Температура ночью 13−15°, днем — 16−18°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
В Одессе следующие сутки пройдут без осадков, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до 20−22°, днем поднимется до 28−30°. Ветер восточный, 5−10 м/с.
В Днепре осадки также не прогнозируют, облачно с прояснениями. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем поднимутся до 31−33°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Харькове 27 августа также пройдет без осадков. Ночью температура составит 13−15°, днем — 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
На Закарпатье метеорологи обещают дожди течение суток, возможны грозы. Температура воздуха ночью — 12−14°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
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