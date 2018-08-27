В результате стрельбы в США на соревнованиях по киберспорту в развлекательном центре Джексонвилля (штат Флорида) погибли два человека, 11 получили ранения. Об этом сообщил местный шериф Майк Уильямс, передает CNN.

Шериф также рассказал, что стрельбу открыл 24-летний участник турнира Дэвид Кац, который впоследствии покончил с собой.

По словам Уильямса, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого.

Девять человек были госпитализированы, еще двое добрались до больницы сами.

Ранее СМИ сообщили, что жертвами стрельбы во Флориде стали 4 человека.

Напомним, 26 августа во Флориде (США) в торгово-развлекательном центре Jacksonville Landing произошла стрельба. Подозреваемый открыл огонь в ТРК города Джексонвилл после того, как проиграл на кибертурнире по американскому футболу Madden NFL.