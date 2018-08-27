Британские врачи официально рекомендуют употреблять мед для лечения кашля. Также это оказалось, что мед - это результативное средство для профилактики. Об этом сообщает The Independent.

"Кашель можно легко лечить всего за несколько недель без необходимости применения антибиотиков. Если у кого-то насморк, боль в горле и кашель, мы ожидаем, что кашель успокоится в течение двух-трех недель, а антибиотики не нужны", - объяснила Тесса Льюис, врач общей практики и председатель руководящей группы антимикробных препаратов Национального института здравоохранения и медицины.

Врач утверждает, что мед приносит очень хорошие результаты. Но нужно следить, если симптомы кашля продолжают ухудшаться, человек начинает тяжело дышать, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Также лекарства, которые можно приобрести без рецепта, могут помочь уменьшить кашель из-за наличия нескольких конкретных лечебных ингредиентов. Такие лекарства должны содержать пеларгоний, гвайфенезин и декстрометорфан. А вот антибиотики не стоит принимать, если имеются только симптомы кашля, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть мед.