В Ірані через землетрус загинули три людини [ Редактировать ]
Щонайменше три людини загинули через землетрус в Ірані. Ще дві з половиною сотні - травмовані. Їх доправили до лікарень.
Підземні поштовхи магнітудою п'ять і дев'ять сколихнули напередодні провінцію Керманшах.
Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл. Стихія зруйнувала близько півсотні будинків.
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