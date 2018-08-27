Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл

Щонайменше три людини загинули через землетрус в Ірані. Ще дві з половиною сотні - травмовані. Їх доправили до лікарень.

Підземні поштовхи магнітудою п'ять і дев'ять сколихнули напередодні провінцію Керманшах.

Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл. Стихія зруйнувала близько півсотні будинків.