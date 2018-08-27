Чому таке скоїв, у поліції не коментують

Стрілянина у Флориді. Чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі у місті Джексонвілл, там саме тривав турнір з відео-ігор. Двоє людей загинули на місці. Дванадцятеро - поранені. Ще 12 травмувалися, коли втікали з місця події. Сам нападник застрелився.

Чому таке скоїв, у поліції не коментують. Тим часом у виданні Los Angeles Times повідомили, стрілець був учасником турніру й програв, тому і зчинив стрілянину.

"За попередніми даними, підозрюваний двадцяти чотири-річний Девід Катц із Балтимора, штат Меріленд. Я не можу наразі обговорювати мотиви його вчинку, розслідування ще триває. До нього також долучилося ФБР", - розповів Майк Вільямс, шериф міста Джексонвіль.