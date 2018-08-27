Війна на Донбасі: бойовики цілять по мирних мешканцях [ Редактировать ]
Окрім позицій ЗСУ, бойовики цілили й по мирних мешканцях. Зокрема накрили вогнем село Південне в Бахмутському районі Донеччини. Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.
Повідомлення про обстріл надійшло напередодні. На місці знайшли вирву від вибуху міни 120 калібру. Осколки пошкодили фасад Будинку культури.
Люди не постраждали.
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Війна на Донбасі: бойовики застосовують важке озброєння
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