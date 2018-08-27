За минувшие сутки на Донбассе вследствие 23 обстрелов Вооруженных сил Украины двое военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. В результате подрыва на минно-взрывном устройстве погибло двое военных, трое получили ранения и боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

"Оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения … Вследствие обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook в понедельник утром.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120-мм, ствольной артиллерии калибра 122-мм.

Незаконные вооружённые формирования осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединский, Водяное, Широкино.

"В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств боевиков.

Кроме того, в воскресенье в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование. Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства.

По данным украинской разведки, трех боевиков уничтожено, семеро получили ранения.

"Ночь в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения, однако противник дважды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного", - сообщили военные.

Ранее мы писали о том, что МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов.