На Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі [ Редактировать ]
У Вознесенську на Миколаївщині сталася пожежа на нафтобазі. Спершу зайнялася суха трава та чагарник поблизу залізниці, звідти вогонь перекинувся на сховище палива поруч.
Полум'я охопило майже третину території бази - це понад півтори тисячі квадратних метрів.
Пожежу гасили чотири підрозділи рятувальників із Вознесенська та Олександрівки.
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