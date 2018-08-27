На Харківщині горіло стихійне звалище

У Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже півтора гектара території та лісосмуги. Неподалік розташований міський сміттєвий полігон. Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів