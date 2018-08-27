ДТП на Рівненщині: загинули двоє хлопців [ Редактировать ]
На Рівненщині двоє підлітків загинули, катаючись на мотоциклі. Ще один - у лікарні. Трагедія сталася напередодні вранці. Хлопці вирішили покататися по трасі утрьох на одному мопеді.
Але 16-річний кермувальник не впорався, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Він загинув на місці, ще один хлопець помер у "швидкій".
Третій - зараз у реанімації.
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