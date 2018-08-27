На Рівненщині двоє підлітків загинули, катаючись на мотоциклі. Ще один - у лікарні. Трагедія сталася напередодні вранці. Хлопці вирішили покататися по трасі утрьох на одному мопеді.

Але 16-річний кермувальник не впорався, з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Він загинув на місці, ще один хлопець помер у "швидкій".

Третій - зараз у реанімації.