У Празі з літака евакуювали пасажирів (відео) [ Редактировать ]
У празькому аеропорту імені Вацлава Гавела з літака евакуювали пасажирів через задимлення на борту. Близько сотні людей спустили по надувних трапах одразу після приземлення. Ніхто не постраждав.
Літак здійснював рейс із туніського міста Монастір. Що спричинило задимлення нині з'ясовують.
На роботу летовища інцидент не вплинув.
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