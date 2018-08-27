В Індії обвалився житловий будинок, десятки людей від завалами [ Редактировать ]
У місті Ахмедабад на заході Індії обвалився чотирьох поверховий житловий будинок. Травмовано шістьох людей. Їх вдалося витягти з-під уламків. Ще з десяток досі під завалами.
На місці працюють рятувальники.
За даними ЗМІ, будівля була в аварійному стані. І місцева влада наказала мешканцям звільнити її. Однак, пізніше деякі повернулися до своїх домівок.
по теме
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов
Боевики "накрыли" огнем жилые дома на Донбассе
В селе Кряковка Новоайдарского района Луганской области в результате обстрела поврежден жилой дом
Кременчуг окутало удушливым дымом
В воскресенье вечером, 26 августа, Кременчуг окутало удушливое облако дыма
На Прикарпатье оползень "оторвал" от жизни пять сел
В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными селами
У Празі з літака евакуювали пасажирів (відео)
У празькому аеропорту імені Вацлава Гавела з літака евакуювали пасажирів через задимлення на борту. Близько сотні людей спустили по надувних трапах одразу після приземлення. Ніхто не постраждав. Літак здійснював рейс із туніського міста Монастір. Що спричинило задимлення нині з'ясовують