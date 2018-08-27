У місті Ахмедабад на заході Індії обвалився чотирьох поверховий житловий будинок. Травмовано шістьох людей. Їх вдалося витягти з-під уламків. Ще з десяток досі під завалами.

На місці працюють рятувальники.

За даними ЗМІ, будівля була в аварійному стані. І місцева влада наказала мешканцям звільнити її. Однак, пізніше деякі повернулися до своїх домівок.