В Індії обвалився житловий будинок, десятки людей від завалами

У місті Ахмедабад на заході Індії обвалився чотирьох поверховий житловий будинок. Травмовано шістьох людей. Їх вдалося витягти з-під уламків. Ще з десяток досі під завалами. На місці працюють рятувальники. За даними ЗМІ, будівля була в аварійному стані