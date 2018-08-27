Чоловік намагався вивести з України книгу 19 століття [ Редактировать ]
Раритетну книгу, датовану серединою 19 століття, намагався вивезти з України росіянин.
Стародавнє видання виявили прикордонники Сумщини, коли перевіряли багажник однієї з автівок.
Наразі книгу передали на експертизу, щоб дізнатися про її культурну цінність.
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