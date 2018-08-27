В последние дни лета лучше отказаться от полетов на самолете и воздержаться от длительных дальних путешествий на машинах, потому что есть опасность ДТП. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Особенно опасный период будет с 27 по 29 августа. Лучше отложить поездки на это время", - отметил Росс.

В то же время последняя неделя лета может быть успешной для тех, кто не боится рисковать.

"Вблизи 27 августа, когда Марс из ретроградного пойдет в прямое движение - это хороший момент для бизнесменов, когда можно ловить удачу за хвост. С 27 по 28 августа можно многое в жизни ставить на карту успеха, рисковать, даже пробовать себя в игре и побеждать", - рассказал эксперт.

Также это благоприятный период для подписания договоренностей, заключения сделок, в том числе по недвижимости, в бизнесе гарантирован. Заключение ярких сделок, осуществление величайшего партнерства будет 30-31 августа, то есть в последние дни месяца сами звезды будут благоприятствовать тому, чтобы в это время создать какое-то содружество. Также это хорошие даты для бракосочетаний", - отметил Росс.

Кроме того, если вы планируете совершить какие-то крупные покупки в августе, то лучше это сделать 30-31 числа. Но это не лучшее время для покупки автомобиля, велосипеда, байка и других средств передвижения, резюмировал астролог.

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