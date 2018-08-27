У Тайвані від повеней загинули семеро людей [ Редактировать ]
Семеро людей загинуло, тисячі евакуйовані унаслідок масштабних повеней на півдні Тайваню. У регіоні кілька днів тривали зливи. Затоплено 11 міст. Люди самотужки намагаються врятувати своє майно.
У район лиха прибула президент Тайваню Цай Інвень. Деякі жителі звинувачують владу у бездіяльності.
"Чому досі не відкачали воду? Навіть, якби насоси відправляли з самого Тайбею, вони вже давно мали бути тут. Чому ми й далі у воді? Це неподобство!", - каже Чіяї Йонань, місцева жителька.
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