Семеро людей загинуло, тисячі евакуйовані унаслідок масштабних повеней на півдні Тайваню. У регіоні кілька днів тривали зливи. Затоплено 11 міст. Люди самотужки намагаються врятувати своє майно.

У район лиха прибула президент Тайваню Цай Інвень. Деякі жителі звинувачують владу у бездіяльності.

"Чому досі не відкачали воду? Навіть, якби насоси відправляли з самого Тайбею, вони вже давно мали бути тут. Чому ми й далі у воді? Це неподобство!", - каже Чіяї Йонань, місцева жителька.