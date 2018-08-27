В Киеве актер сериала "Сваты-6" Вячеслав Кошелев избил свою жену. Соответствующие фото с побитой женщиной он опубликовал на своей странице в Facebook, однако позднее удалил. Об этом сообщает киевский портал "В городе. Киев".

"И вот как я ее украсил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", - цитирует издание Кошелева.

По информации, пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила свое избиение. В данный момент также известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения.

На своей странице в Facebook актер, после разгоревшегося скандала, пост с фотографиями жены удалил и написал, что это она так мстит за развод.

"Я развелся с женой, она мстит за развод. Нефиг бросаться с ножом когда психуешь", - утверждает Вячеслав.

Однако по словам пострадавшей, актер избил ее за сломанные сигареты.

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