Актер сериала "Сваты" жестоко избил жену (фото) [ Редактировать ]
В Киеве актер сериала "Сваты-6" Вячеслав Кошелев избил свою жену. Соответствующие фото с побитой женщиной он опубликовал на своей странице в Facebook, однако позднее удалил. Об этом сообщает киевский портал "В городе. Киев".
"И вот как я ее украсил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", - цитирует издание Кошелева.
По информации, пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила свое избиение. В данный момент также известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения.
На своей странице в Facebook актер, после разгоревшегося скандала, пост с фотографиями жены удалил и написал, что это она так мстит за развод.
"Я развелся с женой, она мстит за развод. Нефиг бросаться с ножом когда психуешь", - утверждает Вячеслав.
Однако по словам пострадавшей, актер избил ее за сломанные сигареты.
Ранее мы писали о том, что во Львове жестоко избили девушку-трансгендера.
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