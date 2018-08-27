Чрезвычайная опасность: спасатели предупредили украинцев об угрозах [ Редактировать ]
В понедельник, 27 августа, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", - говорится в ведомстве.
Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности в понедельник ожидается и в Киеве.
Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, 27 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 25 августа, однако, без негативных последствий.
"При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков", - предупредили в ГСЧС.
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