В понедельник, 27 августа, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", - говорится в ведомстве.

Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности в понедельник ожидается и в Киеве.

Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 27 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 25 августа, однако, без негативных последствий.

"При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков", - предупредили в ГСЧС.

Ра нее в Балаклее вспыхнул масштабный пожар.