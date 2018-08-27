На Прикарпатье оползень "оторвал" от жизни пять сел [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными селами. Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Отмечается, что накануне в течение дня на территории Верховинского района прошли сильные дожди, в результате чего вблизи села Красник произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильци-Буркут протяженностью около 30 м.
"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с селом Быстрец (372 жителя), селом Дземброня (128 жителей), селом Топильче (205 жителей), селом Зеленое (796 жителей) и селом Явирнык (293 жителя)", – говорится в сообщении.
На месте происшествия в селе Красник проведено выездное заседание специальной комиссии с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.
Ранее оползень на Закарпатье заблокировал дорогу национального значения.
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