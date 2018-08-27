В воскресенье вечером, 26 августа, Кременчуг окутало удушливое облако дыма. Об этом пишет сайт города.

Едкий запах горелого чувствовался в разных районах города, вызывая у людей приступы аллергии и астмы.

Как сообщили в ГСЧС Полтавской области, причиной задымления города стала горящая сухая трава и камыш недалеко от сел Пухальщина и Воскобойники.

Пожар охватил 10 га сухой растительности. Причина возгорания устанавливается.

В тот же день по улице Изюмова в Кременчуге загорелась сухая трава, а пламя от этого пожара перебросилось на хозяйственную постройку, расположенную на территории частного хозяйства.

Пламя уничтожило крышу сарая и стоящий рядом забор. Пожар удалось остановить и спасти расположенную рядом летнюю кухню. Причина возгорания устанавливается. Пожар был ликвидирован.

Напомним, что спасатели предупредили украинцев об чрезвычайной опасности.