Бои на рынке смартфонов идут нешуточные уже который год – лидеры постоянно меняются, а именитые бренды то и дело уступают менее знаменитым компаниям, которые внезапно оказываются расторопнее ветеранов. Посмотрим, кого в этом году можно назвать победителем, и как изменилась ситуация за последние 12 месяцев.

Рынок смартфонов насытился?

Что касается общих продаж, то тут наблюдается некоторый спад – всего в мире за второй квартал 2018 года показатели упали на 2%. Десятка лидеров захватила себе 78% всего рынка, при этом противостоит им ни много ни мало более 600 соперников, которые в общей сложности набрали 21%.

Очевидно, что мировые продажи начинают падать во многом потому, что развитые рынки Китая, США и восточной Европы "наелись" и покупатели не стремятся обновлять парк устройств. В Китае победу отпраздновали "свои" – Huawei, которая в мировом рейтинге переместилась на вторую строчку. Вообще, китайские бренды немного просели – это касается таких имен, как OPPO, Vivo, Meizu и Gionee.

Но на развивающихся рынках, к которым относится и Украина, потребление растет во многих категориях, и смартфоны не исключение. Не зря к именитым производителям в рейтинге добавляются совершенно неизвестные нам ранее бренды, такие как Tecno, который показывает положительную динамику как раз за счет молодых рынков.

Рейтинг производителей

Первое место по мировым продажам (71,6 млн. против 80,4 в прошлом году) занимает, что не удивительно, Samsung – компания выдает один хит за другим и твердо удерживает позицию лидера. Корейцы могут похвастаться 20% всех продаж во втором квартале 2018 года, даже несмотря на то, что их годовые продажи упали на 11% в связи с не совсем удачным стартом продаж линейки Galaxy S9. Но бить тревогу не стоит – в Индии, которая становится все более весомым рынком, бренд добился рекордной прибыли и занял первую строчку по продажам

Главной звездой этого года стала Huawei, доля продаж которой в мире выросла на 41%. В 2018 году было продано 54,2 млн. устройств – в прошлом году эта цифра составляла 38,5 млн. Во многом рост доли компании связан с новинками в премиальном секторе и успехом дочернего бренда Honor в среднем сегменте.

Вообще, занимающая второе место в мире Huawei считается самым быстрорастущим брендом в Китае, чей рынок начинает потихоньку успокаиваться. В Европе прирост составил 75%, в ближнем Востоке и Африке – 67%, в Индии – 188%.

Третье место принадлежит Apple, количество проданных устройств которой слегка возросло – 41,3 против 40 млн. Рост доли на рынке составил невнушительный 1%. В 2018 году было продано 41,3 млн. iPhone, причем лучшем оказался юбилейный iPhone X. Во втором квартале в Китае продажи все также остаются на низком уровне. Точно так же и в Индии – третьем по величине рынке – праздновать купертиновцам нечего, даже несмотря на изменения в плане логистики. Тут у Apple всего 1% рынка – рекордно низкая цифра.

Xiaomi себя показала достойно, увеличив свою долю на 43%. В прошлом году за квартал было продано 23,1 млн. устройств, а в текущем – 33 млн. Компании принадлежит 9% мирового рынка. Это один из самых быстрорастущих брендов, причем особые успехи были достигнуты в Индии, где доля возросла аж на 112%.

Oppo и Vivo стали пятой и шестой крупнейшими компаниями соответственно – на них приходится 8% и 9% рынка. OPPO испытала падение на 3%, а Vivo – прирост на 1%. Поскольку рынок Китая наконец успокоился, этим брендам в будущем остается надеяться на рост продаж в других странах.

Во втором квартале 2018 года LG продала 10,2 млн. смартфонов – это меньше на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад продаж особенно заметен в сегменте бюджетных и среднебюджетных телефонов в Северной и Латинской Америках.

Lenovo (и принадлежащая ей Motorola) оказалась на восьмом месте с 3%. Бренд Motorola слегка подрос, а вот смартфоны Lenovo в этом году продавались хуже, чем в прошлом.

Триумфальное возвращение и дерзкий новичок

Nokia HMD впервые пробилась в первую десятку. Доля компании выросла аж на 782%. Мало кто год назад ожидал подобного триумфального возвращения легендарного бренда на рынок. Но сейчас уже можно прогнозировать воскрешение былой славы Nokia в скором времени, если темпы роста сохранятся хотя бы частично.

Точно также впервые в хит-параде Tecno – бренд китайского происхождения, нацеленный на развивающиеся рынки. Компания специализируется на смартфонах и кнопочных телефонах, ее позиции особенно сильны в Африке, и за этот год укрепились в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

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