Запуск украинской крылатой ракеты показали на видео [ Редактировать ]
В понедельник, 27 августа, появилось видео испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". Соответствующий ролик был опубликован на странице Facebook государственного конструкторского бюро "Луч".
"Испытание украинской крылатой ракеты", - подписано видео.
Ранее мы писали о том, что в космос запустили ракету Vega с украинским двигателем.
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