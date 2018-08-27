В понедельник, 27 августа, появилось видео испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". Соответствующий ролик был опубликован на странице Facebook государственного конструкторского бюро "Луч".

"Испытание украинской крылатой ракеты", - подписано видео.

Ранее мы писали о том, что в космос запустили ракету Vega с украинским двигателем.