Алла Пугачева шуткой ответила на отказ Лаймы Вайкуле посещать оккупированный Крым с концертом. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram певицы .

На видеозаписи подруги, сидя в кафе, говорят о том, что у Вайкуле язык "без костей". По словам Пугачевой, с таким языком нужно "молчать".

Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.