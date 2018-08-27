"Язык без костей": Алла Пугачева "отчитала" Лайму Вайкуле [ Редактировать ]
Алла Пугачева шуткой ответила на отказ Лаймы Вайкуле посещать оккупированный Крым с концертом. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram певицы .
На видеозаписи подруги, сидя в кафе, говорят о том, что у Вайкуле язык "без костей". По словам Пугачевой, с таким языком нужно "молчать".
ДАМЫСДЮН. #лаймаалла #аллапугачева #аллапугачёва #лайма #лаймавайкуле
Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)
Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.
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