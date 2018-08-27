На Донеччині не працює пункт пропуску "Майорське"

Пункт пропуску "Майорське" на Донеччині досі не працює. Роботу КПП призупинили минулого тижня через постійні обстріли бойовиків. У четвер по пункту перетину бив ворожий снайпер. У цей час там були цивільні, та обійшлося без постраждалих