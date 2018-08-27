На Харківщині локалізували пожежу на стихійному звалищі [ Редактировать ]
А в Балаклії на Харківщині напередодні горіло стихійне звалище. Вогонь охопив майже півтора гектара території та лісосмуги.
Аби полум'я не ширилося далі, залучили близько десятка пожежних підрозділів із Балаклії та сусідніх районів. Вогонь гасили з повітря та зі спецавтомобілів.
Ближче до вечора займання локалізували.
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