В Аргентині врятували групу косаток (відео)

В Аргентині врятували групу косаток, які через відплив опинилися на березі. Окрім небайдужих, до справи взялися військові моряки та екологи. Рятувальна операція тривала дві доби. Подекуди китів на глибину витягали підйомним краном