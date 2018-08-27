В Аргентині провели операцію з порятунку косаток [ Редактировать ]
В Аргентині врятували групу косаток, які через відплив опинилися на березі. Окрім небайдужих, до справи взялися військові моряки та екологи.
Рятувальна операція тривала дві доби. Подекуди китів на глибину витягали підйомним краном.
Зрештою усіх ссавців успішно спровадили у море.
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В Аргентині врятували групу косаток, які через відплив опинилися на березі. Окрім небайдужих, до справи взялися військові моряки та екологи. Рятувальна операція тривала дві доби. Подекуди китів на глибину витягали підйомним краном
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