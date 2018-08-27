Под Луганском взорвали дом: у женщины "сгорело" пол тела [ Редактировать ]
В Лисичанске Луганской области взорвался частный дом, 36-летняя женщина попала в реанимацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Об этом сообщает УНН.
"Сегодня, приблизительно в 5:30 в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в соседнем доме по улице Волгоградская города Лисичанск прогремел взрыв. Установлено, что при взрыве пострадала женщина, она получила ожоги второй степени (около 50%)", - говорится в сообщении.
Пострадавшую 36-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС.
"По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла", - отметили в полиции.
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