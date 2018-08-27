4 дні на воді, 200 морських миль шляху, і понад тисяча учасників. У Миколаєві триває масштабна вітрильна регата. Спортсмени готові боротися з будь-якими погодними умовами та труднощами, щоб прийти першими, стверджують наші кореспонденти. І пропонують вам самим помилуватися дійством.

Ці дівчата вирішили провести вихідні не в колі сім'ї, а на перегонах. Ось їхня яхта. Єдиний жіночий екіпаж боротиметься нарівні з усіма. Його учасниці переконані: у них є всі шанси стати першими. Адже в таких регатах не раз здобували перемогу.

"У нас это любимое хобби. Мы участвуем во всех соревнованиях. Нам не нравится кататься, просто отдыхать. Нам нравится участвовать именно в гонках на яхте", - розповідає Наталія Кубицька, капітан яхти "Антей".

Любов до вітрильного спорту не має й вікових меж, підтверджують учасники. Один з наймолодших яхтсменів став юнгою 7 років тому.

"Обычный прохожий думает просто на яхте управлять, шкоты подпирать. А на самом деле - это очень тяжело. Каждую волну надо отработать, чтобы быть первым. Пригадать какой порыв будет. Отвал, не отвал, заход. Очень интересно", - говорить Валерій, учасник регати.

Регата імені Макарова щорічна, і вже 17 за рахунком. Цього разу на старт вийшли понад 30 екіпажів. Залежно від класу яхти, змагаються в 6 залікових групах. Спортсмени повинні здолати шлях від Миколаєва до Очакова, Коблевого, Тендрівської коси і повернутися назад. Це найдовша за протяжністю регата на Миколаївщині.

"Регата посвящена памяти почетного гражданина Николаева, знаменитого корабела, директора ЧСЗ Юрия Ивановича Макарова. Одновременно регата является чемпионатом Николаевской области среди крейсерско-гоночных яхт", - розповідає Євген Кубицький, головний суддя вітрильної регати.

Тепер усе залежить від вправності яхтсменів. Фінішувати учасники мають у Миколаєві вже сьогодні. Судді визначать 6 переможців у групах, і один екіпаж отримає приз.