У Гонконгу пенсіонери заробляють на макулатурі [ Редактировать ]
Жителі Гонконгу заробляють, здаючи макулатуру. Здебільшого, пенсіонери, для декого з них - це єдиний спосіб вижити. Більшу частину використаного паперу переробляє материковий Китай. Однак відтепер там не приймають таких відходів. Чим це може обернутися для мешканців Гонконгу далі в сюжеті.
Ау Фанг-Ян разом зі своїм чоловіком збирає картонні коробки на вулицях Гонконга. Збирати картонні коробки жінка взялася майже 50 років тому після звільнення з роботи, спершу вона працювала на заводі, а потім кур'єром. Саме на отримані від макулатури кошти пенсіонери живуть і вже навіть придбали власне житло. Працюють по чотирнадцять годин на добу, бо троє їхніх дітей їм нічим не допомагають.
"Перехожі часом поглядають на нас скоса. Мовляв, ви такі старі, йдіть додому, нащо вам збирати картонні коробки? Іноді я з ними сварюся. Чого це я маю сидіти вдома, в чотирьох стінах і чекати виплат від влади?", - розповідає Ау Фанг-Ян, збирачка макулатури.
Усі картонні коробки жінка складає й вантажить на візок. За день Ау Фанг-Ян заробляє близько сорока доларів. Щоб отримати такі гроші, їй потрібно здати три сотні кілограмів картону.
"Зараз у мене вже болять суглоби, німіють руки та плечі. Найгірше, коли я підіймаюся сходами, спускатися трохи легше. Але я не хочу ні від кого залежати. І працюватиму, поки будуть сили", - говорить Ау Фанг-Ян, збирачка макулатури.
Більшість збирачів макулатури пенсіонери. Раніше використаний папір на переробку здебільшого приймали інші регіони Китаю. Однак тепер вони відмовилися від такого імпорту. В самому Гонконзі таких підприємств небагато. Водночас щодня до пунктів прийому старенькі приносять близько двохсот тонн макулатури. Тож тепер непокояться: якщо їм перестануть за це платити, вони втратять єдиний засіб для виживання.
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