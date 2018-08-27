В Ірані від землетрусу постраждали щонайменше 250 людей [ Редактировать ]
А в Ірані рахують постраждалих від землетрусу. Щонайменше три людини загинули, дві з половиною сотні - травмовані.
Підземні поштовхи магнітудою п'ять і дев'ять сколихнули напередодні провінцію Керманшах.
Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл. Зруйнувані близько півсотні будинків.
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Щонайменше три людини загинули через землетрус в Ірані. Ще дві з половиною сотні - травмовані. Їх доправили до лікарень. Підземні поштовхи магнітудою п'ять і дев'ять сколихнули напередодні провінцію Керманшах. Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл. Стихія зруйнувала близько півсотні будинків
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