Семеро людей загинуло, тисячі евакуйовані унаслідок масштабних повеней на півдні Тайваню. У регіоні кілька днів тривали зливи. Затоплені 11 міст.

Люди самотужки намагаються врятувати своє майно. У район лиха прибула президент Тайваню Цай Інвень. Жителі звинувачують владу в бездіяльності.

"Чому досі не відкачали воду? Навіть, якби насоси відправляли з самого Тайбею, вони вже давно мали бути тут. Чому ми й далі у воді? Це неподобство!", - каже Чіяї Йонань, місцева жителька.