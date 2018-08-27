Стрілянина в американському штаті Флорида. Двоє людей загинули, понад десяток - поранені. За останні три роки це вже третій випадок масового розстрілу. Що сталося цього разу, далі у сюжеті.

Це сталося у розважальному центрі міста Джексонвілл в штаті Флорида під час турніру з відеоігор. Молодий хлопець відкрив вогонь просто по учасниках змагань. Двоє людей загинули на місці. Дванадцятеро - поранені. Ще 12 дістали травм, коли втікали з місця події. Сам нападник застрелився.

"Ми бачили, як люди бігли звідти й кричали. Серед них були поранені. Я бачив дівчину, якій поцілили в ногу. Я бачив чоловіка з кульовим ушкодженням. Він був дуже переляканий. Усі були нажахані".

"Мій знайомий був усередині, коли почалася стрілянина. Й одразу втік звідти. А двоє його друзів загинули. Знайомому весь час дзвонить мама, а він не знає, що їй сказати, як їй усе це пояснити, бо це просто божевілля", - розповідає Ріко Мартінес, свідок.

"Я саме робила смузі, коли почула галас, а потім постріли. Прийшла охорона і наказала мені сховатися, і не виходити. Коли все скінчилося, мене повели до інших свідків, щоб допитати. Я побачила там чиєсь тіло на підлозі. В якогось хлопця увесь одяг був у крові. А в решти людей кров на взутті", - розповідає Бріанна Персел, працівниця в кав'ярні.

У поліції вже ідентифікували нападника. Однак, чому він таке скоїв не коментують.

"За попередніми даними, підозрюваний двадцяти чотири-річний Девід Катц із Балтимора, штат Меріленд. Я не можу наразі обговорювати мотиви його вчинку, розслідування ще триває. До нього також долучилося ФБР", - говорить Майк Вільямс, шериф міста Джексонвілл.

У будинку стрільця в Балтиморі поліцейські вже провели обшук, перевіряють ймовірні зв'язки з терористичними угрупованнями. Тим часом у виданні Los Angeles Times повідомили: нападник сам був учасником турніру з комп'ютерної гри Madden '19 - це симулятор американського футболу, але програв, тому і вчинив стрілянину. За останні три роки у Флориді - це вже третій випадок масових розстрілів. Два роки тому в нічному клубі в Орландо від рук стрільця загинули 49 людей. А півроку тому 17 пішли з життя під час стрілянини у школі в Паркленді.