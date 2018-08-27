Наступного року ліквідують 4 з половиною тисячі посад

Французький уряд планує скоротити 50 тисяч держслужбовців до 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп в інтерв'ю виданню "Ле Журналь дю Діманш".

Вже наступного року ліквідують 4 з половиною тисячі посад. У такий спосіб влада хоче покращити роботу державного сектора.

Водночас додатково наберуть 2 тисячі працівників поліції - це, на думку урядовців, допоможе зміцнити безпеку, яку назвали пріоритетною.