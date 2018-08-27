Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Яблоко

Это символ жизни, мудрости и здоровья. Половинка яблока означает непродолжительное, но страстное увлечение.

Бабочка

Ее появление символизирует преддверие чего-то радостного, нового; не исключено, что скоро вы сбросите с себя давно тяготивший груз. Почувствуйте, как вы молоды и беззаботны, насладитесь праздником бытия. Вас ждет удача в любви, наслаждайтесь!

Ножик

Говорит о том, что пора сделать что-то новое и "отрезать" что-то старое.

Насекомые

Это говорит о вашем страхе и смятении. Кроме того, дополнительно символизируют кропотливый труд и мелкие неприятности.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.