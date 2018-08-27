Покупка iPhone: какие приложения облегчат вашу жизнь [ Редактировать ]
С покупкой нового телефона, его необходимо "превратить" в самое полезное устройство, которое пригодится в любой ситуации. Для этого достаточно установить ряд приложений, которые облегчат вашу жизнь. Об этом пишет Аpps4.life.
1. Социальные сети
- Facebook - самая популярная социальная сеть в мире. Общение с друзьями, коллегами, знакомства, инструмент для создания сообществ и просто "убивание времени". Если вам нужно что-то из этого - ставить.
- Instagram - социальная сеть, под крышей Facebook, завязанная на фото, видео и сториз (историях, которые живут 24 часа). Стоит установить, если вы визуал или если вам есть чем поделиться с миром (фото, видео).
2. Мессенджеры или чаты
- Telegram - мессенджер, который устанавливает моду. Удобный, безопасный, с возможностью создавать каналы, чаты. Можно найти канал по самому изысканному вкусу.
- Viber - мессенджер, который ворвался очень сильно, в свое время. Отхватил приличное количество аудитории по всему миру, но Телеграм его теснит. По прежнему, много народу его использует.
- WhatsApp - самый популярный мессенджер в мире, который так же к своим рукам прибрал Facebook.
3. Почтовые клиенты
- Inbox - приложение от Google, очень приятное, легкое.
- Spark - считается одним из лучших в своем классе, но мне почему то ко двору никак не придется. По функционалу очень напоминает Inbox, но со своими плюшками. Тут рекомендую попробовать и выбрать лучший для тебя.
4. Шазам
Shazam - я бы этому приложению поставил памятник и поместил на ТОП-1 приложений всех времен и народов. Тут все просто. Играет песня. Включили Шазам. Он определили название, автора и предложил скачать в Apple Music. Магия.
5. Облачное хранилище файлов
- Google Disk - мало кто сейчас хранит документы просто на компьютере, обычно предпочитают использовать облачные сервисы. Это удобно и бесплатно. Тут можно добавить, что имеет смысл добавить приложения для редактирования (аля Words, Excel и Power Point - Google Документы, Google Таблицы и Google Презентации).
- Dropbox - для тех, кто привык работать с локальными документами, но всегда иметь последнюю версию в облаке. Сам не пользуюсь, но для тех кто пользуется - незаменимое.
6. Карты
- Google Map - прошло то время, когда мы ориентировались по солнцу или бумажным картам. Это удобно. Даже если вы знаете дорогу, приложение подскажет где пробка, авария или пост полиции, выберет лучший маршрут. А уж в незнакомом месте - незаменимо.
7. Финансовые приложения
- Privat24 - приложение, которое какое-то время считалось чуть ли не самым технологичным в Европе. Но с уходом команды и приватизации банка, приложение остановилось в развитии, а так же появился конкурент в лице Monobank. По прежнему прекрасно для расчета между физлицами и ФОП.
- Monobank - приложение, которое образовалось практически с нуля и уже довольно плотно обосновалось в Украине. Второй банк, который стал использовать Apple Pay, это говорит о многом.
- Spendee - если вы хотите следить за собственными финансами (приход, доход), то можно остановиться на этом приложении. Оно бесплатно, приятно на глаз и имеет достаточное количество функций, чтобы начать считать собственные деньги.
8. Такси
- Uber - лучшее международное приложение, которое работает практически в любой точке мира.
- Uklon
- Яндекс.Такси
9. Переводчики
- Google Translate - может переводить онлайн, с фото, с любого изображения. С голоса. Очень полезное в путешествиях.
10. Интернет-магазины
- Aliexpress
- Amazon
- Ebay
Смотрите также, какие слова запускают слежку в мобильных приложениях.
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