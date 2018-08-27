С покупкой нового телефона, его необходимо "превратить" в самое полезное устройство, которое пригодится в любой ситуации. Для этого достаточно установить ряд приложений, которые облегчат вашу жизнь. Об этом пишет Аpps4.life.

1. Социальные сети

Facebook - самая популярная социальная сеть в мире. Общение с друзьями, коллегами, знакомства, инструмент для создания сообществ и просто "убивание времени". Если вам нужно что-то из этого - ставить.

- самая популярная социальная сеть в мире. Общение с друзьями, коллегами, знакомства, инструмент для создания сообществ и просто "убивание времени". Если вам нужно что-то из этого - ставить. Instagram - социальная сеть, под крышей Facebook, завязанная на фото, видео и сториз (историях, которые живут 24 часа). Стоит установить, если вы визуал или если вам есть чем поделиться с миром (фото, видео).

2. Мессенджеры или чаты

Telegram - мессенджер, который устанавливает моду. Удобный, безопасный, с возможностью создавать каналы, чаты. Можно найти канал по самому изысканному вкусу.

- мессенджер, который устанавливает моду. Удобный, безопасный, с возможностью создавать каналы, чаты. Можно найти канал по самому изысканному вкусу. Viber - мессенджер, который ворвался очень сильно, в свое время. Отхватил приличное количество аудитории по всему миру, но Телеграм его теснит. По прежнему, много народу его использует.

- мессенджер, который ворвался очень сильно, в свое время. Отхватил приличное количество аудитории по всему миру, но Телеграм его теснит. По прежнему, много народу его использует. WhatsApp - самый популярный мессенджер в мире, который так же к своим рукам прибрал Facebook.

3. Почтовые клиенты

Inbox - приложение от Google, очень приятное, легкое.

Spark - считается одним из лучших в своем классе, но мне почему то ко двору никак не придется. По функционалу очень напоминает Inbox, но со своими плюшками. Тут рекомендую попробовать и выбрать лучший для тебя.

4. Шазам

Shazam - я бы этому приложению поставил памятник и поместил на ТОП-1 приложений всех времен и народов. Тут все просто. Играет песня. Включили Шазам. Он определили название, автора и предложил скачать в Apple Music. Магия.

5. Облачное хранилище файлов

Google Disk - мало кто сейчас хранит документы просто на компьютере, обычно предпочитают использовать облачные сервисы. Это удобно и бесплатно. Тут можно добавить, что имеет смысл добавить приложения для редактирования (аля Words, Excel и Power Point - Google Документы, Google Таблицы и Google Презентации).

- мало кто сейчас хранит документы просто на компьютере, обычно предпочитают использовать облачные сервисы. Это удобно и бесплатно. Тут можно добавить, что имеет смысл добавить приложения для редактирования (аля Words, Excel и Power Point - Google Документы, Google Таблицы и Google Презентации). Dropbox - для тех, кто привык работать с локальными документами, но всегда иметь последнюю версию в облаке. Сам не пользуюсь, но для тех кто пользуется - незаменимое.

6. Карты

Google Map - прошло то время, когда мы ориентировались по солнцу или бумажным картам. Это удобно. Даже если вы знаете дорогу, приложение подскажет где пробка, авария или пост полиции, выберет лучший маршрут. А уж в незнакомом месте - незаменимо.

7. Финансовые приложения

Privat24 - приложение, которое какое-то время считалось чуть ли не самым технологичным в Европе. Но с уходом команды и приватизации банка, приложение остановилось в развитии, а так же появился конкурент в лице Monobank. По прежнему прекрасно для расчета между физлицами и ФОП.

- приложение, которое какое-то время считалось чуть ли не самым технологичным в Европе. Но с уходом команды и приватизации банка, приложение остановилось в развитии, а так же появился конкурент в лице Monobank. По прежнему прекрасно для расчета между физлицами и ФОП. Monobank - приложение, которое образовалось практически с нуля и уже довольно плотно обосновалось в Украине. Второй банк, который стал использовать Apple Pay, это говорит о многом.

- приложение, которое образовалось практически с нуля и уже довольно плотно обосновалось в Украине. Второй банк, который стал использовать Apple Pay, это говорит о многом. Spendee - если вы хотите следить за собственными финансами (приход, доход), то можно остановиться на этом приложении. Оно бесплатно, приятно на глаз и имеет достаточное количество функций, чтобы начать считать собственные деньги.

8. Такси

Uber - лучшее международное приложение, которое работает практически в любой точке мира.

- лучшее международное приложение, которое работает практически в любой точке мира. Uklon

Яндекс.Такси

9. Переводчики

Google Translate - может переводить онлайн, с фото, с любого изображения. С голоса. Очень полезное в путешествиях.

10. Интернет-магазины

Aliexpress

Amazon

Ebay

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