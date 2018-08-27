В Украине заработала технология международных платежей SWIFT global payments innovation (глобальная платежная инновация). Об этом сообщает пресс-служба государственного "Ощадбанка".

Технология позволяет более быстрые и прозрачные трансграничные платежи. Как пояснили в пресс-службе, около половины gpi-платежей зачисляются в течение 30 минут, почти 100% - в течение суток.

"К сервису подключились уже более 180 финансовых учреждений по всему миру. Более 100 миллиардов долларов США с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется из более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов "Ощадбанка" пользуются gpi. 73% международных переводов из "Ощадбанка" направляются через банки-корреспонденты, подключенные к gpi", - говорится в сообщении.

Как отметила региональный менеджер SWIFT в Центральной Европе Илона Пуна, технология gpi появилась в Украине впервые.

Согласно заявлениям компании SWIFT, технология gpi позволяет переводить средства в любую точку мира с возможностью отслеживать, где именно находится сейчас платеж.

Как сообщили в Ощадбанке, сейчас учреждение в сотрудничестве со SWIFT работает над созданием услуги приостановления и отзыва платежа. В банке надеются, что gpi-платежи станут стандартом международных расчетов до конца 2020 года.

Ранее в Украине запустили сервис онлайн-платежей Visa Checkout в Украине.