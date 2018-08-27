В Чехии "ударили" морозы [ Редактировать ]
В понедельник, 27 августа, на юге Чехии зафиксировали рекордно низкую для конца лета температура - минус 8,5 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра Чехии Яну Гуйслову 27 августа.
"Рекордно холодной для конца августа была ночь на понедельник на большей части чешской территории. На юге страны, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в минус 8,5 градуса", - сказала она.
Прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе, где еще несколько дней назад стояла сильная жара, и столбик термометра в течение почти двух месяцев не опускался ниже 20 градусов тепла, метеорологи зафиксировали лишь плюс 6,5 градуса.
Резкое колебание температуры воздуха, по словам метеоролога, свидетельствует о вызванных процессом глобального потепления изменениях климата. Периоды жары и засухи становятся более затяжными, а им на смену приходит стремительное похолодание.
Смотрите также, какой будет погода на этой неделе в Украине.
по теме
Погода в Украине: синоптики обещают дожди с грозами
Погода в Украине 27 августа продолжит оставаться жаркой в большинстве регионов, кроме запада, куда дожди и грозы принесут значительное похолодание.
Погода на неделю: чего ждать украинцам
К концу лета жара в Украине начала спадать
Непогода обесточила более 50 населенных пунктов Украины
В Украине из-за осложнения погодных условий остаются без электричества десятки населенных пунктов
Погода в Украине снова будет дождливой
Погода в Украине 26 августа будет жаркой, но в западных областях ожидается похолодание и дожди
Погода в Украине: в некоторых регионах будет держаться жара
В четверг, 23 августа, в Украине ожидается теплая погода. Дождей синоптикине прогнозируют.