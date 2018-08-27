В понедельник, 27 августа, на юге Чехии зафиксировали рекордно низкую для конца лета температура - минус 8,5 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра Чехии Яну Гуйслову 27 августа.

"Рекордно холодной для конца августа была ночь на понедельник на большей части чешской территории. На юге страны, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в минус 8,5 градуса", - сказала она.

Прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе, где еще несколько дней назад стояла сильная жара, и столбик термометра в течение почти двух месяцев не опускался ниже 20 градусов тепла, метеорологи зафиксировали лишь плюс 6,5 градуса.

Резкое колебание температуры воздуха, по словам метеоролога, свидетельствует о вызванных процессом глобального потепления изменениях климата. Периоды жары и засухи становятся более затяжными, а им на смену приходит стремительное похолодание.

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