В Боярке киевской области произошло тройное ДТП: Ford врезался в Daewoo Lanos, от чего последний вылетел на встречную полосу и врезался в мчащий навстречу второй Lanos.

"Лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом в Боярке: "Форд" толкнул "Деу" на "встречку": в итоге лоб в лоб два "Ланоса", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Госпитализированы три человека. У всех закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Сообщается также, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности.

До этого, также под Киевом, пьяный водитель угрожал расправой свидетелям ДТП.