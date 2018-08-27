Масштабное ДТП под Бояркой: Lanos с людьми выбросило на "встречку" (фото) [ Редактировать ]
В Боярке киевской области произошло тройное ДТП: Ford врезался в Daewoo Lanos, от чего последний вылетел на встречную полосу и врезался в мчащий навстречу второй Lanos.
"Лобовое ДТП с пострадавшими под Киевом в Боярке: "Форд" толкнул "Деу" на "встречку": в итоге лоб в лоб два "Ланоса", - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Госпитализированы три человека. У всех закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
Сообщается также, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнем безопасности.
До этого, также под Киевом, пьяный водитель угрожал расправой свидетелям ДТП.
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