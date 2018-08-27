Не вынесла побоев: 15-летняя беременная повесилась под Одессой (фото) [ Редактировать ]
В Одесской области покончила жизнь самоубийством 15-летняя девушка, которая была беременная.
"Вчера ушел из жизни очередной ребенок. Габриела, 15 лет. Очень хорошо помню эту девушку", - написал советник главы Одесской облгосадминистрации по вопросам защиты прав детей, глава попечительского совета Белгород-Днестровского детского дома Артем Поланский в Facebook 27 августа.
По словам Поланского, в 2007 году соответствующие органы назначили опеку над Габриелой ее бабушке. Но в дальнейшем она несколько раз попадала в приют, а потом - в Белгород-Днестровский детский дом. При этом он отметил, что это была юридическая ошибка, так как опека с бабушки не была снята.
"В прошлом году вновь вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую и беременную Габриелу привезли вновь в приют. Ее и бабушку избил 29-летний сожитель. Больница и вновь домой. Вчера Габриела повесилась", - добавил Поланский.
По его словам, к трагедии привели несколько причин:
"Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода", - написал, в частности, он.
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