Габриеле было 15 лет. Фото: Артем Поланский в Facebook

В Одесской области покончила жизнь самоубийством 15-летняя девушка, которая была беременная.

"Вчера ушел из жизни очередной ребенок. Габриела, 15 лет. Очень хорошо помню эту девушку", - написал советник главы Одесской облгосадминистрации по вопросам защиты прав детей, глава попечительского совета Белгород-Днестровского детского дома Артем Поланский в Facebook 27 августа.

По словам Поланского, в 2007 году соответствующие органы назначили опеку над Габриелой ее бабушке. Но в дальнейшем она несколько раз попадала в приют, а потом - в Белгород-Днестровский детский дом. При этом он отметил, что это была юридическая ошибка, так как опека с бабушки не была снята.

"В прошлом году вновь вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую и беременную Габриелу привезли вновь в приют. Ее и бабушку избил 29-летний сожитель. Больница и вновь домой. Вчера Габриела повесилась", - добавил Поланский.

По его словам, к трагедии привели несколько причин:

"Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода", - написал, в частности, он.

До этого под Львовом ребенок повесился из-за гаджета.