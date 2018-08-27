Харьковчанка попала в реанимацию после ложки меда [ Редактировать ]
В Харькове 34-летняя женщина попробовала мед и едва не погибла - ее госпитализировали с диагнозом "анафилактический шок".
"Вызов поступил 26 августа в 21.27 по поводу аллергического отека. Оказалось, что реакцию вызвал именно мед", - сообщает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицины.
За жизнь пострадавшей борются в Харьковской городской клинической больнице №27.
Ранее рассказывалось, как бороться с аллергией на пищу.
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