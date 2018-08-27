Президент Украины Петр Порошенко заявил касательно экономической ситуации в стране, что самое трудное уже позади: сокращается инфляция, и увеличиваются золотовалютные резервы.

"Самое трудное уже позади. У нас растет экономика, у нас сокращается инфляция, мы сокращаем соотношение долга к ВВП, мы увеличиваем золотовалютные резервы. Мы делаем все возможное для того, чтобы страна с уверенностью смотрела в будущее", - сказал президент во время рабочей поездки в Николаевскую область 27 августа, передает УНИАН.

Порошенко также добавил, что открываются новые школы, детские сады, и все достижения были реализованы в тяжелых условиях войны.

"Подчеркиваю, что это очень трудно делать, потому что все это делается во время войны. Почти 6% нашего ВВП мы вынуждены тратить на сектор обороны и безопасности. Вы видите, к каким кардинальным изменениям это приводит. И вот остающегося хватает еще для того, чтобы реализовать программу децентрализации. Очень важно, чтобы все были вместе, все работали на людей, и люди чувствовали результаты этой работы", - подчеркнул президент.

До этого Петр Порошенко подписал законопроект о повышении соцзащиты военнослужащих.