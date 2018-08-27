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Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар принял решение покинуть клуб, сообщает Football Espana.

26-летний форвард готов перейти в мадридский "Реал", и уже согласовал условия личного контракта. "Сливочные" заплатят за бразильца около 300 млн евро, что станет новым рекордом среди футбольных трансферов. Предыдущий рекорд также принадлежал Неймару: в 2017 году "Барселона" продала бразильца в ПСЖ" за 222 млн евро.

По информации СМИ, Неймар перейдет в мадридский клуб летом 2019 года. Все потому, что европейские футбольные функционеры грозятся серьезно оштрафовать французский клуб и наложить трансферный бан.

Одним из вариантов решения этой проблемы является продажа либо Неймара, либо Килиана Мбаппе, а также резкое сокращение расходов на покупку новых футболистов.

Напомним, Роман Абрамович готовится к продаже футбольного клуба "Челси".