Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что обязательно нужно сделать женщинам [ Редактировать ]
28 августа православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. Что в этот день нужно обязательно сделать женщинам, узнайте в нашем материале.
Слово "успение" означает "сон", так как считается, что Матерь Божья не умерла, а просто вознеслась в лучший мир. Это красивый и символичный праздник, а не скорбный. В этот день верующие просят у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества и молятся перед ее иконой. Считается, что в этот день она может услышать самые искренние молитвы и просьбы.
Что нужно сделать на Успение
На Успение нужно обязательно пойти в церковь и помолиться о счастье и спасении своей души. В этот день молитва имеет особое значение, потому что этот великий праздник символизирует спасение и любовь.
Считается, что в этот день Небеса открыты для каждого, поэтому если от всего сердца попросить Богородицу о самом сокровенном, она обязательно услышит и поможет.
Православные христиане почитают в это день мать, поэтому детям нужно обязательно сходить в церковь и помолиться о здравии своих материей. А если мамы уже нет в живых, то принято вспоминать ее добрым словом и молиться Богу об упокоении души.
Хозяйки в этот праздник устраивают пышное застолье, собирают родственников и близких за столом, готовят блюда из нового урожая. Накануне праздника как раз заканчивается Успенский пост, поэтому в этот день уже можно готовить блюда из мяса.
Богородица - покровительница семьи, поэтому в этот день принято играть свадьбы, венчаться или свататься.
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