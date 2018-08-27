Сутенерше грозит до семи лет лишения свободы. Кадр видео НПУ

В Киеве на улице Саксаганского обнаружили притон по оказанию интимных услуг, существовавший под видом массажного салона.

В салоне работала администратор, которая получала от клиентов деньги и передавала их организаторам бизнеса. Ей оказалась 29-летняя киевлянка, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Она подыскивала девушек для оказания мужчинам интимных услуг, а самих клиентов она находила через интернет по объявлению о предоставлении услуг эротического массажа.

Во время проведения обысков, полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, видеокамеру и компьютер. Выяснилось, что доход конторы составлял 250 000 гривен в месяц, а стоимость услуг - 700 гривен в час.

Начато уголовное производство по статье "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Сутенерше грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Киеве выявили порностудию, которая приносила доход до 5 тысяч долларов в месяц.