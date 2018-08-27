На Львівщині автівка з дітьми протаранила електроопору [ Редактировать ]
Восьмеро людей постраждали в аварії поблизу села Бібрка на Львівщині. Серед них троє дітей. Автівка врізалася в електроопору та відлетіла на огорожу. У всіх пасажирів - травми та забої. Зараз вони в лікарні.
Двом хлопчикам - лише по чотири роки, дівчинці шість. Причини ДТП встановлює поліція. Припускають, що аварія сталася через слизьку дорогу. Також правоохоронці з'ясовують, чому дітей перевозили на руках, а не в автокріслах.
"Водій автомобіля "Хонда" 32-річний мешканець Жидачівського району не впорався з керуванням, в'їхав в електроопору, після чого скоїв наїзд на огорожу", - говорить Світлана Добровольська речник ГУ НП у Львівській області.
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