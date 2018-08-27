Двоє дітей загинули під час пожежі на Рівненщині. Горів сарай у селі Оженіне. Коли приїхали вогнеборці, то застали вже руїни - будівля вигоріла вщент і завалилася. Пожежу гасили кілька годин.

Коли вогонь вдалося приборкати, з-під завалів дістали тіла братика та сестрички - семи та шести років. Підозрюють, що діти гралися з сірниками на горищі, де зберігалося сіно.