На Рівненщині у пожежі загинули діти [ Редактировать ]
Двоє дітей загинули під час пожежі на Рівненщині. Горів сарай у селі Оженіне. Коли приїхали вогнеборці, то застали вже руїни - будівля вигоріла вщент і завалилася. Пожежу гасили кілька годин.
Коли вогонь вдалося приборкати, з-під завалів дістали тіла братика та сестрички - семи та шести років. Підозрюють, що діти гралися з сірниками на горищі, де зберігалося сіно.
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